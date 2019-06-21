رجل مخمور يقتل ابنه البالغ من العمر عام ونصف في كركوك

2019/06/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الجمعة ان رجلا اقدم على قتل ابنه البالغ من العمر عاما ونصف العام في احد احياء مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان شخصا يُدعى (م، ع) قتل ابنه الذي يبلغ من العمر عاما واحدا ويدعى (ع، م) في حي "العروبة" في مدينة كركوك.

واضاف المصدر ان ذلك الشخص عند قتله لأبنه كان تحت تأثير المواد الكحولية، من دون مزيد من التفاصيل حول الحادث.

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