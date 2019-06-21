استشهاد واصابة 4 من افراد الحشد بانفجار في صلاح الدين

2019/06/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي على مضافات أثناء عملية استطلاع بين طوزخورماتو وتكريت، فيما استشهد آمر فوج القوات الخاصة في اللواء 52 ومقاتل من الحشد فضلا عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي اثناء العملية.

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