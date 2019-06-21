مصدر: ارتفاع حصيلة تفجير الحسينية في البلديات الى 40 شهيدا ومصابا

2019/06/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، بارتفاع حصيلة تفجير الحزام الناسف الذي استهدف حسينية المنتظر في منطقة البلديات شرقي بغداد الى 40 شهيدا ومصابا.

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