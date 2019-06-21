بعد تفجير خانقين..مجلس ديالى يدعو الى اتخاذ اجراءات أمنية مشددة

2019/06/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الجمعة، القوات الامنية الى اتخاذ اجراءات مشددة بعد التفجير الارهابي الذي استهدف قضاء خانقين يوم امس.

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