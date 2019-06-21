الخطوط الجوية البريطانية تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني

2019/06/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية ، اليوم الجمعة ، أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.

جاء الأمر الطارئ الذي أصدرته الإدارة يوم الخميس بعدما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة من على ارتفاع شاهق بصاروخ سطح/جو مما أثار مخاوف من تهديد سلامة شركات الطيران التجارية.

وقالت متحدثة باسم شركة آي.إيه.جيه المالكة للخطوط الجوية البريطانية ”فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع المسارات التي نعمل بها“.

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