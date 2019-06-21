ماكرون يشدد على تفادي التصعيد ضد ايران

2019/06/21 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على ضرورة تفادي التصعيد مع إيران.

وقال ماكرون في تصريح صحفي تابعته "العهد نيوز" إنه " يجب

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