اليوم.. أقصر ليلة في العام

2019/06/21 | 16:32

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متابعة:سومر نيوز

يصادف اليوم الجمعة 21 حزيران موعد "الانقلاب الصيفي"، الذي يشهد بداية فصل الصيف في المنطقة، وفق ما ذكر ...

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