2019/06/21 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليوم.. أقصر ليلة في العام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
يصادف اليوم الجمعة 21 حزيران موعد "الانقلاب الصيفي"، الذي يشهد بداية فصل الصيف في المنطقة، وفق ما ذكر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليوم.. أقصر ليلة في العام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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