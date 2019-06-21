إستشهاد وإصابة أربعة بالحشد بينهم آمر فوج في صلاح الدين

2019/06/21 | 16:32

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بغداد :سومر نيوز

استشهد وأصيب أربعة عناصر من قوات الحشد الشعبي خلال عملية استطلاع بين طوزخورماتو وتكريت في محافظة صلاح ...

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