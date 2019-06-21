2019/06/21 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخرا إلى إصابته بمرض الز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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