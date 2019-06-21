بعد انفجار البلديات .. علاوي يدعو الى مراجعة عاجلة للخطط الامنية وتسمية الوزراء الأمنيين

2019/06/21 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي الى مراجعة عاجلة للخطط الامنية وتسمية الوزراء الأمنيين .وقال علاوي على موقعه بتويتر ان عبارات الإدانة تقف عاجزة امام بشاعة العمل الارهابي الاثم الذي طال المصلين الابرياء في منطقة البلديات.واضاف ادعو الى مراجعة عاجلة للاجراءات الامنية وخطط مكافحة واستئصال الارهاب على ان تراعي تسمية الوزراء الامنيين […]

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