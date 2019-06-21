البحري يحسم مصيره في البقاء بالدوري الممتاز

2019/06/21 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب البحري عبد اليمة ورور، أن فريقه سيقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى في الجولات الست المتبقية من عمر الدوري.

وقال ورور في تصريح صحفي "فريقنا كان بأمس الحاجة لتحقيق الفوز لذا دخلنا مباراة نفط ميسان بعزيمة كبيرة وحققنا من خلالها ثلاث نقاط مهمة".وأضاف: "هذا الفوز سيكون له انعكاسات إيجابية على الفريق بعد تدهور نتائجنا في الجولات الماضية".وأكمل: "البحري رغم الخسارات التي تعرض لها إلا أنه يقدم كرة جيدة ويستحق أن يقفز في لائحة الترتيب إلى المناطق الدافئة لكن الحظ لم يحالفنا في أغلب المباريات التي خاضها الفريق".وواصل: "المباريات المتبقية في الدوري ستكون مباريات حسم وسنقاتل من خلالها لضمان البقاء في الدوري الممتاز".وأوضح: "نعم المهمة صعبة جدا لكننا عازمون على تقديم مباريات كبيرة وكلمة اليأس حذفناها من قاموسنا ست مباريات كل ما تبقى من الدوري وطموحنا هو البقاء".واختتم تصريحاته: "المباراة المقبلة ستكون أمام فريق القوة الجوية في ملعب الشعب الدولي وهي مباراة صعبة لكننا سندخل متسلحين بالجانب المعنوي الذي يمر به الفريق بعد الفوز المهم على نفط ميسان".يشار إلى أن البحري يحتل المركز العشرين والأخير في لائحة الترتيب.انتهى

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