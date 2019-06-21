إستشهاد وإصابة أربعة بالحشد بينهم آمر فوج في صلاح الدين

2019/06/21 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد وأصيب أربعة عناصر من قوات الحشد الشعبي خلال عملية استطلاع بين طوزخورماتو وتكريت في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي نفذت عملية استطلاع للطريق الرابطة بين قضاء طوزخرماتو بتكريت، اسفرت عن العثور على مضافات لداعش والعثور على اسلحة خفيفة ومتوسطة".وأضاف ان "عبوة ناسفة انفجرت اثناء العملية استهدف عجلة كان يستقلها مقاتلو الحشد الشعبي اسفرت عن استشهاد آمر فوج القوات الخاصة في اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي {عمر حسام ادريس} والمقاتل في الفوج عمر سعدي خضير، فضلا عن اصابة اثنين من المقاتلين".انتهى

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