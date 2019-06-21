2019/06/21 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..
(25)(لو كنتم عميانا، لما كانت لكم خطية؛ ولكنكم الآن تقولون: أننا نبصر، فخطيتكم باقية/(يو 9: 41)).الشيوعية..
الصهيونية..
الامبريالية، وما بينهما..
(8)بين المؤتمر الصهيوني الأولي في بال/ سويسرا/(1897م) وصدور وعد بلفور/(1917م) عشرون عاما.
ولم يصدر وعد بلفور إلا بعد احتلال الانجليز لبغداد بتسعة أشهر.
وباحتلال العراق، سيطر الانجليز على الاقليم ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
(25)(لو كنتم عميانا، لما كانت لكم خطية؛ ولكنكم الآن تقولون: أننا نبصر، فخطيتكم باقية/(يو 9: 41)).الشيوعية..
الصهيونية..
الامبريالية، وما بينهما..
(8)بين المؤتمر الصهيوني الأولي في بال/ سويسرا/(1897م) وصدور وعد بلفور/(1917م) عشرون عاما.
ولم يصدر وعد بلفور إلا بعد احتلال الانجليز لبغداد بتسعة أشهر.
وباحتلال العراق، سيطر الانجليز على الاقليم ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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