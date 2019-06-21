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#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)


#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)
2019/06/21 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..

(25)(لو كنتم عميانا، لما كانت لكم خطية؛ ولكنكم الآن تقولون: أننا نبصر، فخطيتكم باقية/(يو 9: 41)).الشيوعية..

الصهيونية..

الامبريالية، وما بينهما..

(8)بين المؤتمر الصهيوني الأولي في بال/ سويسرا/(1897م) وصدور وعد بلفور/(1917م) عشرون عاما.

ولم يصدر وعد بلفور إلا بعد احتلال الانجليز لبغداد بتسعة أشهر.

وباحتلال العراق، سيطر الانجليز على الاقليم ا......

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