2019/06/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..(25)(لو كنتم عميانا، لما كانت لكم خطية؛ ولكنكم الآن تقولون: أننا نبصر، فخطيتكم باقية/(يو 9: 41)).الشيوعية..الصهيونية..الامبريالية، وما بينهما..(8)بين المؤتمر الصهيوني الأولي في بال/ سويسرا/(1897م) وصدور وعد بلفور/(1917م) عشرون عاما.ولم يصدر وعد بلفور إلا بعد احتلال الانجليز لبغداد بتسعة أشهر.وباحتلال العراق، سيطر الانجليز على الاقليم ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (25)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).