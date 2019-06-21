الشرارة - الحلقة الثانية: -الحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء

2019/06/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة ينشر الموقع الحلقة الثانية من الجزء الثاني الذي يحمل عنوان: "الحزب الشيوعي الصيني من التأسيس إلى القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء"، من سلسلة دفاتر "قوموا بالتحقيقات ولا تنطقوا بالحماقات". (حلقات الجزء الأول والحلقة الأولى من الجزء الثاني توجد في خانة ملف الذكرى68 لانتصار الثورة الصينية العظيمة)ـــــــــــــ ـــــــــــــــــدفاتر "قوموا بالتحقيقات ولا تنطقوا بالحماقات"الج......

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