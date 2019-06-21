2019/06/21 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: كنا على وشك ضرب 3 مواقع ايرانية واوقفت الهجوم قبل 10 دقائق من انطلاقه وكالة خطوة برس.

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