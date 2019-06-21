2019/06/21 | 16:45

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موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران في قطاعي النفط والمصارف في حال عدم تشغيل آلية التجارة الأوروبية

الجمعة

21

حزيران

2019 :

04:41 pm

14

موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران في قطاعي النفط والمصارف في حال عدم

تشغيل آلية التجارة الأوروبية

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