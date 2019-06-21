توزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة على العيادات الطبية الشعبية لشهرين متتاليين

2019/06/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية، اليوم الجمعة، ان توزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة على جميع عياداتها في بغداد والمحافظات سيبدلأ من يوم غد السبت، مشيرة الى ان اليوم المذكور سيكون دواماً رسمياً لقسم الصيدلة والمخازن وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان تلقته (واع) ان "الدائرة ومن خلال قسم الصيدلة والمخازن ستبدأ بتوزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة يوم السبت 22/6 لجميع العيادات الطبية الشعبية والاستشارية في بغداد والمحافظات إضافة إلى الصيدلية المركزية".

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