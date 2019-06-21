الحسني يدعو الشركات الهولندية للدخول بشراكة مع القطاع الخاص العراقي

2019/06/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الجمعة، كبريات الشركات الهولندية للدخول بشراكة مع القطاع الخاص العراقي نظراً لتطوره الكبير بالإنتاج الزراعي.

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