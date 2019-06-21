الدهلكي: أحزاب تريد السيطرة على المناصب وتطلق التهديدات

2019/06/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد إئتلاف الوطنية ان بعض الاحزاب والكتل السياسية تريد السيطرة على المناصب في الدرجات لخاصة.

وقال النائب عن الائتلاف رعد الدهلكي ان المحاصصة ليست الكارثة الوحيدة التي تعاني منها العملية السياسية في العراق، إنما المنهج التي تتبناه بعض الأحزاب الساعية إلى نيل اكبر المناصب.

واضاف، ان أحزابا ترى نفسها أنها كبيرة تريد السيطرة على كل المناصب، وهو ما تسبب بأزمة مع باقي الكتل نتيجة قيامها بإطلاق التهديدات لضمان عدم خسارة هذه المناصب.

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