الكونغرس يدعو لخفض التوتر مع طهران ويبدي قلقه من اندلاع الحرب

2019/06/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

دعا مجلس الشيوخ الامريكي اليوم الجمعة, الى خفض التوتر تجاه ايران لتجنب اندلاع الحرب.

وطالبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بخفض التوتر مع إيران, والعمل على ايجاد قنوات للحوار وحل الخلافات بالتفاهم.

من جانبه قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: أبلغنا ترامب قلقن...

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