2019/06/21 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج تسجل تقدما جديدا في اعداد وخدمات معتمريها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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