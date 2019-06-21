موسكو: مستعدون لضمان مصالح إيران في قطاعي النفط والمصارف

2019/06/21 | 16:53

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بغداد اليوم- متابعة

أعربت روسيا عن استعدادها لضمان مصالح إيران في قطاع تصدير النفط والمجال المصرفي في حال عدم تشغيل آلية التجارة، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي للالتفاف على عقوبات واشنطن ضد طهران.

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بغداد اليوم _ بغداد

علق القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، اليوم الجمعة، على "سكوت" واشنطن على اسقاط طائرتها في إيران، أمس الخميس.

وغرد النجيفي، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أن "سكوت الولايات المتحدة عن اسقا

بغداد اليوم _ متابعة

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن الغاءه ضربة اعتزم الجيش الأميركي توجيهها لمواقع عسكرية إيرانية ردا على إسقاط الطائرة المسيرة في مضيق هرمز، بعد أن "قيل" له إنها ستودي بحياة أشخاص مدنيين.

ونقلت وس

بغداد اليوم - متابعة

ادان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الجمعة (21 حزيران 2019)، التفجير الذي طال "حسينية البلديات"، فيما وجه دعوة بشأن تسمية الوزراء الأمنيين.

وقال علاوي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "عبا

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