آلاف المسيحيين يحتفلون في عيد الجسد في نينوى

2019/06/21 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل يحتفل المؤمنون الكاثوليك بسرّ القربان المقدس على مدار السنة من دون انقطاع لانه سر الاسرار، كما ان يسوع اسسه يوم خميس الفصح قبل دخوله الالام، واوصى تلاميذه قائلا “اصنعوا هذا لذكري” كي يبقى ذكراه ابديا بين مؤمنيه، منه ياخذون العون والقوة لحياتهم الروحية.الاحتفال بالقربان يأخذ اشكالا مختلفة كألاحتفال …

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