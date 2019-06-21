2019/06/21 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى ١٠ قتلى و ٣٠ جريحاً

بغداد - كلمة

أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة تفجير حسينية المنتظر في

البلديات الى 40 قتيلاً وجريحاً.

وقال المصدر إن "حصيلة الحزام الناسف الذي انفجر في حسينية المنتظر

بمنطقة البلديات شرقي بغداد، ارتفعت الى (10) قتلى و (30) جريحاً".

وكان حزاما ناسفاً يرتديه انتحاري، انفجر داخل حسينية الامام

المنتظر في منطقة البلديات شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى ١٠ قتلى و ٣٠ جريحاً) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى ١٠ قتلى و ٣٠ جريحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).