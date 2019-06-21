2019/06/21 | 16:57

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انتحاري يستهدف حسينية في منطقة البلديات ببغداد

بغداد -

كلمة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن عدداً من القتلى والجرحى

سقطوا بتفجير حزام ناسف داخل حسينية في منطقة البلديات شرقي

بغداد.

وقال المصدر إن "انفجاراً بحزام ناسف استهدف، ظهر اليوم، حسينية

الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى"، مبيناً أن

"القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث".

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