لماذا تراجع ترمب عن قرار ضرب ايران ؟

2019/06/21 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع @Trump ترمب من توجيه ضربة وقائية لايران كان في النية تصويبها الى اهداف (( محدودة )) ابرزها لمنصات اطلاق الصواريخ ، والقوة الفضائية الايرانية

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