اعترف وتراجع رسمي لترامب بشأن شن حرب على ايران

2019/06/21 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-متابعة

زعم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة ، انه امر بايقاف الهجوم على الجمهورية الاسلامية في ايران بعد اسقاط الاخيرة اكبر واضخم طائرة

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