لجنة النزاهة النيابية تؤكد دعمها لمجلس مكافحة الفساد

2019/06/21 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النزاهة النيابية، دعمها لمجلس مكافحة الفساد، وأي تشكيل أو جهة تعمل على مكافحته.

وأوضح رئيس اللجنة هشام السهيل في تصريح، ان لجنة النزاهة على إستعداد تام للتعاون في سبيل القضاء على الفاسدين اينما كانوا، نافيا اصدارها اتهامات بحق بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد، من قبل اللجنة.

وطالب السهيل وسائل الاعلام، بتوخي الدقة في نشر البيانات، مبينا ان المخول الوحيد للتصريح باسم اللجنة، هو رئيسها او ما ينشر بموقع اللجنة.

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