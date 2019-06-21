تحليل: هذه رسائل استهداف الأميركيين في العراق إلى واشنطن

2019/06/21 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #المحلل_السياسي والباحث العراقي #نجم_القصاب، اليوم الجمعة، أن الهجمات الصاروخية ضد القوات والمصالح الأميركية في #العراق، فيها رسائل إلى الادارة الأميركية، فيما بيَّن عن فحواها.القصاب، […]

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