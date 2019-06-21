ترميم مقبرة مسيحية في الانبار من قبل الاهالي هناك

2019/06/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قام وفد مسيحي بزيارة مقبرة الأوفياء التابعة لأبرشية الكلدان في محطة k 3 في ناحية الصقلاوية – قضاء حديثة محافظة الأنبار ، لرؤية أعمال الترميم التي قام بها مسلمون من الانبار وليشكرونهم حول هذه المبادرة.ضمّ الوفد رجال دين مسيحيّون من الأباء الدومنيكان والأباء الكلدان ومسؤولي الوقف المسيحي والديانات …

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