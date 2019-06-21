وفاة مراهق غرقا شمال شرق اربيل

2019/06/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي مراهق يبلغ من العمر 16 عاما غرقا في منطقة بيخال السياحية التابعة لقضاء سوران شمال شرق محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان ان مراهقا يُدعى (محمد جمال) يبلغ من العمر 16 عاما غرق في منطقة بيخال السياحية في سوران.

واضاف انه تم انتشال جثة الغريق وارسلت الى دائرة الطب العدلي.

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