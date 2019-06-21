2019/06/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثل اللانشون والنقانق وغيرها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة أمريكية: كثرة تناول الأطعمة المصنّعة خلال الحمل قد يصيب الأطفال بالتوحد ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة أمريكية: كثرة تناول الأطعمة المصنّعة خلال الحمل قد يصيب الأطفال بالتوحد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).