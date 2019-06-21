روبوت صغير لفحص القولون بحثاً عن علامات سرطان مبكرة

2019/06/21 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

طور فريق بحثي دولي روبوتاً على شكل كبسولة آلية صغيرة جداً، بحيث يمكن توجيهها إلى داخل القولون لالتق...

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