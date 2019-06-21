خبير: العراق سيواجه اميركا عسكريا في حال استخدام اراضيه لاستهداف ايران

2019/06/21 | 17:04

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بغداد:سومر نيوز

بين الخبير الامني صالح الطائي، الجمعة، ان اميركا وفي حال استخدامها للاراضي العراقية انطلاقا من القو...

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