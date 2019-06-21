البحري يحسم مصيره في البقاء بالدوري الممتاز

2019/06/21 | 17:04

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بغداد :سومر نيوز

أكد مدرب البحري عبد اليمة ورور، أن فريقه سيقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط إلى الدرج...

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