إيران تنشر “دليلها”.. وتعرض حطام الطائرة الأميركية

2019/06/21 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما قال إنه للطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، الخميس، فوق مضيق هرمز.وقال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، إن الحطام “دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري”.وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، […]

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