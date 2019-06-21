تفعيل مذكرة تفاهم بين العراق وايران لتطوير واقع السياحة والآثار

2019/06/21 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، اتفاقها مع الجانب الايراني لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين

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