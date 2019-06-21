توزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة بين العيادات الطبية الشعبية لشهرين متتاليين

2019/06/21 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية، اليوم الجمعة، ان توزيع أدوية الأمراض المزمنة والعامة على جميع عياداتها في بغداد والمحافظات سيبدأ من يوم غد السبت

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