ماكرون يعلن زيارة لبغداد واقليم كوردستان نهاية العام الحالي

2019/06/21 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه ينوي زيارة العراق واقليم كوردستان قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن ماكرون قوله في تصريحات صحفية، قبل اجتماع للمجلس الأوروبي، إجابة عن سؤال حول زيارة محتملة له إلى إقليم كوردستان العراق، “سوف أذهب قبل نهاية العام”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نقلت عن مصادر فرنسية وعربية، قولها إن الرئيس الفرنسي سيغادر باريس لمدة أربعة أيام بدءا من 11 إلى 14 شباط/ فبراير في زيارة رسمية للقاء نظرائه في بيروت وبغداد.

وستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي إلى العراق منذ انتخابه رئيساً للبلاد في أيار/ مايو 2017.

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