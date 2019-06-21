موسكو: الوضع بين امريكا وايران شديد الخطورة

2019/06/21 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام روسية أن موسكو اتهمت واشنطن اليوم الجمعة ، بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب.

ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة.

وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق فيما يبدو على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة مراقبة أمريكية مسيرة.



لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

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