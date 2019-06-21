اليونسكو تدرج

2019/06/21 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو قلعة أربيل التاريخية ضمن لائحتها للتراث العالمي.جاء ذلك ضمن فعاليات حفل مدن النرجس الموسيقي والذي انطلق مساء الخميس في قلعة أربيل.وسلَّم سفير اليونيسكو والموسيقار الشهير نصير شمه الوثيقة الأصلية لتسجيل قلعة أربيل التاريخي...

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