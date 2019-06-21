الكهرباء توافق على إعادة تأهيل محطات في المثنى وتحدد موعد إدخالها إلى الخدمة

2019/06/21 | 17:25

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بغداد اليوم- بغداد

وافقت وزارة الكهرباء على إعادة تأهيل محطات في محافظة المثنى الخدمة، مشيرة الى ان موعد ا...





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