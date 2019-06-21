قرارات مهمة للـ

2019/06/21 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشفت مصادر اعلامية عن مباحثات جدية تجري في منظمة الفيفا بشأن نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة في دولة قطر بسبب فضيحة

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