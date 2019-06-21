نائب عن الفتح يرجح حسم الكابينة الوزارية خلال الايام الثلاثة المقبلة

2019/06/21 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح نائب عن تحالف البناء، اليوم الجمعة، حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيراً الى أن الاسماء المطروحة حاليا عبر وسائل الاعلام كان عليها خلافات سابقاً داخل نفس الكتل، موضحا في الوقت نفسه ان اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا.

وقال عامر الفايز في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إن "الكتل السياسية وخلال اجتماعها الاخير قد اتفقت على ترك ملف حسم وزارتي الدفاع والداخلية بشخص رئيس مجلس الوزراء ما يجعل هذه المعضلة اصبحت قريبة جدا من الحل"، مبينا ان "ما تبقى من الكابينة الوزارية وتحديدا التربية والعدل وهما اكثر سهولة من خلال تقديم اسماء متفق عليها".وأضاف الفايز، أن "الايام الثلاثة المقبلة ستكون كفيلة بحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية بشكل نهائي"، لافتا الى ان "الاسماء المطروحة حاليا بالإعلام ليست جديدة وتم تداولها كثيراً بالفترات السابقة وكان عليها حينها خلافات داخل نفس الكتل لكن وكما يبدوا فان هنالك اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها أكثر قربا".ولفت الفايز، الى أن "ملف الدرجات الخاصة ورغم أنه يتضمن عددا كبيرا من الدرجات الا انه سيكون اكثر سهولة ووقت اقل من ملف الكابينة الوزارية كونه يرتبط بضوابط تخص عمل الوزارات اضافة الى وجود اطراف سياسية ذهبت الى المعارضة ما يجعلها بعيدة عن المطالبة بمناصب في تلك الدرجات".انتهى.ص.هـ.ح.

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