ماكرون يؤكد على ضرورة تفادي التصعيد مع إيران

2019/06/21 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ماكرون في تصريح إنه " يجب تفادي التصعيد مع إيران"، مبيناً أن "هناك اتصالات لتحقيق هذا الهدف".وأضاف أن "قمة العشرين المقبلة قد تكون فرصة جيدة لنقاش التطورات في منطقة الخليج".انتهى.ص.هـ.ح.

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