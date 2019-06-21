تفجير غامض في حسينية شرقي بغداد

2019/06/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتناقل ناشطون ووسائل إعلام محلية بوقوع انفجار داخل حسينية في منطقة البلديات شرقي بغداد.ونشرت وسائل إعلام تفاصيل مختلفة عن "وقوع انفجار بحزام ناسف استهدف، ظهر اليوم، حسينية الإمام المنتظر ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى"، مبينين أن "الحسينية تقع بالقرب من شارع المصرف".ولم يصدر أي توضيح أو موقف رسمي من القوات الأمنية حتى الآن.

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