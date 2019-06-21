2019/06/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نفت شركة تسويق النفط الحكومية “سومو” اليوم الجمعة، أن تكون إحدى شحنات النفط العراقية المصدرة إلى الأسواق العالمية قد تعرضت للرفض لكونها إيرانية.وقالت “سومو” في بيان صحفي: “نؤكد عدم تعرض أي من شحنات النفط الخام العراقي المصدرة إلى الأسواق العالمية عموما، وإلى شركة “إيني” على وجه الخصوص لرفض استلامها في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سومو” تنفي رفض إيطاليا شحنة نفط عراقية وكالة خطوة برس.

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