2019/06/21 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحياء الساحل الأيسر بالموصل تعاني من شح الخدمات او انعدامها وتطالب بحلول جذرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0tYx8cqfpRo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحياء الساحل الأيسر بالموصل تعاني من شح الخدمات او انعدامها وتطالب بحلول جذرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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