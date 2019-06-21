2019/06/21 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ستؤدي لمقتل 150 شخصاً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: ألغيت شن ثلاث ضربات على إيران قبل عشر دقائق من موعدها ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: ألغيت شن ثلاث ضربات على إيران قبل عشر دقائق من موعدها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).