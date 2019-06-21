بعد ريال مدريد .. وفد من نادي برشلونة يزور اقليم كوردستان

2019/06/21 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وعد السفير الاسباني لدى العراق خوان خوسيه إيسكوبار ستينمان يوم الجمعة بأن يزور وفد من نادي برشلونة اقليم كوردستان كما فعل وفد من نادي ريال مدريد.

وقال ستينمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة اربيل عاصمة الاقليم مع وفد من نادي ريال مدريد، ان "النادي قد ارسل وفدا للمرة الثانية على التوالي الى الاقليم لاستكشاف المهارات الرياضية".

واضاف ان "الرياضة اصبحت تضاهي السياسة في العالم"، مردفا بالقول "نطمئنكم ان وفدا من نادي برشلونة الرياضي سيزور اقليم كوردستان".

و وصل وفد من نادي ريال مدريد الاسباني الى اربيل يوم السبت المصادف 15/6/2019، حيث قال قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوق عبد الخالق طلعت حينها ان الوفد قدم الى اقليم كوردستان لاستكشاف اللاعبين الموهوبين ممن لا تتجاوز اعمارهم 15 عاما اذ سيتكفل الوفد بتقديم التسهيلات اللازمة للتواصل مع اكاديمية نادي ريال مدريد الاسباني لكل لاعب تثبت مهاراته.

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